Эксперт Свиридов назвал способы защиты от мошенников при съеме квартиры

Отказ от любых предварительных платежей до личного визита и осмотра квартиры является главным правилом безопасности для арендаторов. Такую рекомендацию в беседе с «Москвой 24» дал риелтор Олег Свиридов, рассказав о наиболее распространенных уловках мошенников на рынке аренды.

По словам эксперта, требование внести депозит или оплатить услуги до подписания договора и передачи ключей — это однозначно тревожный сигнал. Еще одним маркером потенциально недобросовестного предложения Свиридов назвал длительный срок публикации объявления на специализированных площадках.

Квартиры с чистыми документами и адекватной ценой обычно снимают очень быстро. Если предложение висит неделями, это может означать, что фотографии не соответствуют реальности, а цель такого объявления — просто собрать базу телефонных номеров потенциальных арендаторов, пояснил риелтор.

Для защиты от спама и назойливых звонков специалист посоветовал использовать для коммуникации с арендодателями отдельный телефонный номер.

«Достаточно один раз оставить свой номер на сайте недвижимости или позвонить по объявлению, как последуют сотни спам-звонков, в том числе от мошенников», — объяснил он.

Отдельно Свиридов призвал с осторожностью относиться к предложениям с чрезмерно заниженной стоимостью аренды, так как они часто являются приманкой для последующего обмана.

