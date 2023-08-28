Самую популярную услугу на портале госуслуг назвали в Подмосковье

Запись в кружки и секции стала самой популярной услугой на региональном портале госуслуг на прошлой неделе, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

В министерстве уточнили, что услугой за неделю воспользовались более 30 тысяч раз. Кроме того, популярностью пользовались также услуги получения выписки из домовой книги — подано 22 тысячи заявлений, записи детей в школу — 10,7 тысячи заявлений, услуга по выдаче социальных карт жителя региона — 9,4 тысячи заявлений, а также по обслуживанию единых транспортных карт Стрелка» — 8,9 тысячи заявлений. Напомним, что всего на портале представлены 299 услуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.