Самую востребованную онлайн-услугу назвали в Подмосковье

Наиболее востребованную среди жителей области онлайн-услугу назвали в Подмосковье. Ей стала услуга записи в учреждения дополнительного образования, передает Мингосуправления, ИТ и связи региона.

В ведомстве отметили, что на прошлой неделе от жителей региона поступило свыше 67 тысяч заявлений на обучение в кружках и секциях.

Также популярностью пользовались услуги по выписке из домовой книги, обслуживанию проездного «Стрелка», выдаче соцкарт жителя Подмосковья, предоставлению выплат на обучающегося.

Онлайн-услуги доступны на региональном портале госуслуг. Воспользоваться им можно в удобное время с любого гаджета, а также в цифровых зонах подмосковных МФЦ.