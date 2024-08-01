Самые популярные маршруты у пассажиров-безбилетников определили в Подмосковье

Маршрут № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)» АО «Мострансавто» стал самым востребованным у нарушителей оплаты проезда в Подмосковье, на нем сотрудники Административно-пассажирской инспекции Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выявили 716 случаев безбилетного проезда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности в регионе было зафиксировано более девяти тысяч безбилетных пассажиров. В тройку лидеров по числу нарушителей также вошли маршруты № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» и № 1202 «Боброво — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)».

«Проезд считается безбилетным, если пассажир оплатил его наличными средствами, мобильным переводом или проигнорировал оплату. Кроме того, такие способы оплаты искажают картину пассажиропотока, что не позволяет объективно оценивать работу маршрутов», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.