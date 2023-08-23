Самые популярные у жителей онлайн-услуги назвали в Московской области

Самой популярной онлайн-услугой у жителей Подмосковья на минувшей неделе стала услуга получения выписки из домовой книги. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

На втором месте по популярности оказалась услуга записи в кружки и секции — для ее получения было направлено 15,1 тысячи заявлений от граждан. В рейтинг также попали услуга получения выплаты на приобретение одежды школьнику из многодетной семьи — 10,4 тысячи заявлений, выдача и замена социальных карт жителя Московской области — 8,3 тысячи заявлений, а также услуга записи в школы — 8 тысяч заявлений. Отметим, что получить все услуги можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.