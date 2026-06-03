Не кружки и не секции: какое занятие оказалось самым полезным для детей

Детей часто загружают учебой, кружками и полезными занятиями, но психологи считают: одно из лучших детских увлечений выглядит гораздо проще. Это просто времяпрепровождение на улице с друзьями, пишет Parade со ссылкой на трех детских психологов.

Психолог Кейтлин Слейвенс объясняет: хобби помогает ребенку почувствовать себя кем-то большим, чем просто учеником с оценками и задачами. А разные простые игры и общение со сверстниками на улице дают сразу несколько вещей: движение, фантазию, самостоятельность, социализацию и снижение стресса.

С ней согласна психолог Холли Шиф. По ее словам, такая активность развивает эмоциональную устойчивость, творчество, физическое здоровье, независимость и умение общаться. На улице дети сами придумывают правила, спорят, мирятся, договариваются и учатся читать мимику, жесты и настроение других людей. Это своего рода естественная тренировка перед грядущей взрослой жизнью.

Психолог Бретт Биллер особенно выделяет саму среду вне дома: двор, парк или лес дают ребенку больше свободы, чем расписанные взрослыми занятия. Там нет заранее заданного результата, зато есть пространство для любопытства и движения.

Важно, что это нужно не только маленьким детям. Подростки тоже не «перерастают» свободное время на улице. Им полезны прогулки с друзьями, велосипед, походы, спонтанные встречи и просто время без постоянного контроля взрослых.

Психологи не против чтения, музыки, рисования, единоборств или стратегических игр. Но также и предупреждают об очевидном: чрезмерные соцсети, бесконечный гейминг и спорт, где все завязано на победе, могут вредить. Лучшее хобби — то, которое ребенок выбирает сам и где он наконец не обязан все время достигать высоких результатов.