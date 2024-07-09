Самый большой в стране торт в виде флага РФ представили на выставке «Россия». Проект был реализован предпринимательским дуэтом — Анной Лебедевой из Лобни и известными кондитерами Мариной и Максимом Синицкими. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.