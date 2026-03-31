Самый дешевый отдых на майские оказался в Калининграде

Сервис бронирования ТВИЛ.РУ подвел итоги предварительных бронирований на майские праздники с 1 по 10 мая 2026 года. Калининградская область, как это часто бывает, оказалась в очередном туристическом рейтинге, но на этот раз сразу по двум неожиданным позициям.

По доле бронирований Янтарный край занял лишь восьмое место. Лидером стал Санкт-Петербург (13% от всех бронирований), за ним следуют Казань (8%) и Сочи (7%). Однако аналитики, похоже, упустили из виду главную особенность региона: по стоимости проживания Калининградская область оказалась самой бюджетной среди всех популярных направлений.

Средняя цена за ночь в самом западном регионе России составляет 4 168 рублей. Для сравнения: ночь в Санкт-Петербурге обойдется в 4 981 рубль, в Сочи — 4 612 рублей, в Москве — 5 381 рубль. Казань и вовсе лидирует по цене: там средний чек достигает 6 380 рублей.

Но есть нюанс. Чтобы добраться до калининградских пляжей и улочек, туристам приходится преодолевать не только расстояние, но и проблемы с авиасообщением. На момент публикации в аэропорту Храброво задерживались 12 рейсов на прилет. Такая неопределенность отпугивает часть путешественников, которые готовы платить больше за стабильность, но не рисковать временем.

Тем не менее для тех, кто готов к приключениям, Калининград остается настоящей находкой: бесстыдная дешевизна размещения на фоне других городов-миллионников делает его главным бюджетным хитом предстоящих праздников.

