Отдых в России подорожал: каждый пятый путешественник укладывается в 30 тысяч

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберАвто» провели совместное исследование и выяснили, сколько россияне планируют потратить на короткие поездки по стране этой весной. Опрос показал, что большинство путешественников не намерены экономить на отдыхе.

Согласно данным, оказавшимся в распоряжении «Ленты.ру», 49% респондентов готовы выделить на поездку более 30 тысяч рублей. Еще 17% опрошенных укладываются в бюджет 20–30 тысяч рублей. По 12% респондентов готовы потратить 15–20 тысяч и 10–15 тысяч рублей соответственно. Самые скромные траты — до 10 тысяч рублей — планируют 10% путешественников.

Большинство участников опроса не боятся дальних дорог: они готовы провести в пути более пяти часов. Самыми популярными видами транспорта стали самолет, поезд и личный автомобиль.

В топ направлений для коротких поездок вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Калининград, Сочи и Минеральные Воды.

