Самый длинный фонтан в Подмосковье строят в парке «Березовая роща» в Дмитрове

Специалисты подрядной организации уже сформировали тело будущего фонтана, длина которого составит почти триста метров, в парке «Березовая роща» в подмосковном Дмитрове.

Примечательно, что все необходимые коммуникации к комплексу фонтанов подведены. Подрядчик завершает обвязку насосов. На осень запланированы пробные пуски воды.

«Всего чаш девять, комплекс будет в виде каскада из фонтанов со специальной подсветкой», — рассказал Станислав Мясников, руководитель проекта фирмы-подрядчика.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» под контролем специалистов министерства благоустройства Московской области.

«Один из фонтанов, самый первый, будет «сухим», как на Советской площади в Дмитрове. По нему можно будет ходить, и он также будет оснащен специальной подсветкой», — добавил представитель подрядчика.

Также будет уложено новое покрытие дорожек по обеим сторонам фонтанного комплекса. По окончании строительства фонтанов наверху парка будет установлена современная сцена, в форме подковы. Там будут полноценные гримерные и раздевалки для артистов. А также будут установлены более комфортные места для зрителей.