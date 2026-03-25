«Самый красивый преступник» США: как тюремная слава лишила Джереми Микса встреч с сыном

В 2014 году полицейское управление Стоктона (Калифорния) опубликовало на своей странице в соцсетях фотографию задержанного, и это событие навсегда изменило жизнь 29-летнего Джереми Микса. Снимок арестованного, члена банды Crips, обвиняемого в незаконном хранении оружия, стал вирусным. Его назвали «самым красивым преступником» Америки, и тысячи женщин начали осаждать тюрьму письмами, деньгами и признаниями в любви.

Тюремная слава, которая стала наказанием

Микс, отбывавший срок в округе Сакраменто, в подкасте Inside True Crime рассказал, что ежедневно получал до 300 писем от поклонниц: «Мне присылали фотографии в обнаженном виде, делали денежные переводы. Кучу денег присылали». Однако популярность быстро обернулась проблемой: в тюрьме действовали строгие правила посещений — всего два свидания в неделю. И эти часы полностью бронировали незнакомки, буквально лишив его возможности видеть родных.

Он объяснил, что каждый раз, когда его вызывали на свидание, он отказывался еще до того, как войти в комнату для встреч. Увидев незнакомое лицо через стекло, он сразу заявлял охране, что не знает этого человека. Но администрация отвечала: отказ не имеет значения, визит все равно будет засчитан. В итоге неделя проходила, а шанса повидаться с близкими не оставалось.

Особенно тяжело Микс переживал из-за пятилетнего сына. Он признавался, что ребенок не понимает, почему отец не может быть рядом. Некоторые поклонницы приезжали к тюрьме издалека, буквально с другого конца страны, умоляя о встрече. Он благодарил их за поддержку, но объяснял, что ему нужно увидеться с сыном.

От тюрьмы до подиума и киноэкрана

Микс, который до ареста состоял в крупнейшей преступной группировке США Crips, был приговорен к двум годам и трем месяцам заключения. Отсидев половину срока, он вышел на свободу и сразу же подписал контракт с модельным агентством. Уже в 2020 году он дебютировал в кино, а сейчас готовятся к выходу три новых проекта с его участием. Его история — редкий пример того, как тюремная фотография, случайно ставшая интернет-мемом, превратилась в стартовую площадку для карьеры в индустрии моды и кино.