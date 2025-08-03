Самый необычный поджигатель Канады: задержана птица, устроившая пожар в поле

Об инциденте в соцсети Facebook* сообщает пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия.

В Канаде пожарные задержали хищную птицу, которая уронила рыбу на линии электропередачи, что стало причиной пожара.

Возгорание произошло в поле в шести километрах к югу от Эшкрофта.

С настоящее время подозреваемая скопа содержится под стражей для допроса. Судья отказался освобождать ее под залог, так как есть риск того, что подозреваемый может улететь, говорится в сообщении ведомства.

Пожарные предполагают, что птица выронила добычу от усталости из-за жары. Также, возможно, хищник поймал слишком большую рыбу, которую в результате не смог унести далеко.

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