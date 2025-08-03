Самый необычный поджигатель Канады: задержана птица, устроившая пожар в поле
В Канаде задержали птицу, которая уронила рыбу на ЛЭП и устроила пожар
Фото: [pxhere.com]
В Канаде пожарные задержали хищную птицу, которая уронила рыбу на линии электропередачи, что стало причиной пожара.
Об инциденте в соцсети Facebook* сообщает пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия.
Возгорание произошло в поле в шести километрах к югу от Эшкрофта.
С настоящее время подозреваемая скопа содержится под стражей для допроса. Судья отказался освобождать ее под залог, так как есть риск того, что подозреваемый может улететь, говорится в сообщении ведомства.
Пожарные предполагают, что птица выронила добычу от усталости из-за жары. Также, возможно, хищник поймал слишком большую рыбу, которую в результате не смог унести далеко.
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