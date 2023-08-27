Самый патриотичный фестиваль «Русское лето. Zа Россию» состоялся в подмосковном Подольске
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Подольску выпала честь стать одним из двух муниципалитетов Подмосковья, в которых провели музыкальный фестиваль «Русское лето. Zа Россию».
Мероприятие открыла замминистра информационных и социальных коммуникаций региона Ольга Гребенщикова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Подольск.
«Подольск, известный ратными и трудовыми подвигам предков, и сегодня славится добрыми поступками своих жителей, их взаимовыручкой и душевностью. Всего с начала СВО на передовую было отправлено более 600 тонн помощи», - написал в своих социальных сетях глава муниципалитета Дмитрий Жариков.
Отмечается, что все желающие смогли записать послание защитникам в специальном павильоне. Одним из первых записал подобное сообщение председатель ветеранской организации, куратор кадетских классов школы №32 Андрей Кулибаба.
«Передал нашим ребятам, чтобы они берегли себя. Чтобы дома, в семьях, все было хорошо и замечательно. Потому что для военного на фронте Родина – это прежде всего семья», - подчеркнул Кулибаба.
Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске состоялся патриотический форум с участием ветеранов боевых действий.