Самый патриотичный фестиваль «Русское лето. Zа Россию» состоялся в подмосковном Подольске

Общество
пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]

Подольску выпала честь стать одним из двух муниципалитетов Подмосковья, в которых провели музыкальный фестиваль «Русское лето. Zа Россию».

Мероприятие открыла замминистра информационных и социальных коммуникаций региона Ольга Гребенщикова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Подольск.

«Подольск, известный ратными и трудовыми подвигам предков, и сегодня славится добрыми поступками своих жителей, их взаимовыручкой и душевностью. Всего с начала СВО на передовую было отправлено более 600 тонн помощи», - написал в своих социальных сетях глава муниципалитета Дмитрий Жариков.

Отмечается, что все желающие смогли записать послание защитникам в специальном павильоне. Одним из первых записал подобное сообщение председатель ветеранской организации, куратор кадетских классов школы №32 Андрей Кулибаба.

«Передал нашим ребятам, чтобы они берегли себя. Чтобы дома, в семьях, все было хорошо и замечательно. Потому что для военного на фронте Родина – это прежде всего семья», - подчеркнул Кулибаба.

Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске состоялся патриотический форум с участием ветеранов боевых действий.

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