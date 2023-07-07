Самый популярный автобусный маршрут в Московской области проходит в Химках

Автобусный маршрут № 344 от платформы Левобережная до станции метро Ховрино стал самым популярным в Подмосковье.

За первый летний месяц в общественном транспорте этого направления проехали больше 460 тыс. человек. Такие цифры приводят в пресс-службе администрации Химок.

«Многие химчане работают и учатся в столице и каждый день пользуются именно этим маршрутом. Поток пассажиров на маршруте № 344 большой. С января 2023 года на этом рейсе насчитывается больше миллиона поездок», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Глава городского округа Дмитрий Волошин считает развитие транспортной инфраструктуры одним из самых важных вопросов. Он напомнил, что для удобства передвижения жителей районов Старые и Новые Химки запустили Репинскую развязку. Благоустройство в этой сфере продолжается. Сейчас разработали проект Машкинской развязки. Она станет пересечением сразу шести автомагистралей.

Всего с 1 июня в жители и гости Подмосковья проехали на автобусах компании Мостранставто 36 млн. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона сказал, что уже в первый месяц осени должны запустить движение на новом МЦД-3. Диаметр соединит железнодорожные станции столицы и Химок. Составы будут ходить раз в шесть минут. Раньше интервал поездов составлял около 20 минут.