Самый страшный грех 10 апреля: что категорически нельзя делать верующим в Страстную пятницу

10 апреля 2026 года православные вступают в самый строгий день Великого поста — Страстную пятницу. Узнайте о правилах поведения в храме, главных запретах на работу и смысле обряда выноса Плащаницы, пишет aif.ru.

Великая пятница является наиболее скорбным периодом в христианском календаре, символизирующим крестные страдания и завершение земного пути Спасителя. В 2026 году православный мир отмечает эту дату 10 апреля, за двое суток до празднования Светлой Пасхи.

Духовный смысл и храмовые обряды

Евангельские события повествуют о предательстве Иуды, суде прокуратора Понтия Пилата и пути Христа на Голгофу. В память о моменте смерти Иисуса, который, согласно писанию, наступил около 15:00, в церквях совершается особый чин выноса Плащаницы. Это полотно с изображением Спасителя во гробе устанавливается в центре храма, где верующие могут поклониться святыне вплоть до пасхальной ночи. Религиозная традиция призывает в этот день отказаться от суеты, посвятив время молитве и осмыслению подвига искупления.

Пост и народные обычаи

Соблюдение поста в этот день достигает максимальной строгости. Верующим рекомендуется полностью воздерживаться от приема пищи до завершения выноса Плащаницы, после чего допускается лишь хлеб и вода. Что касается бытовых ограничений, то народные поверья и церковные рекомендации советуют завершить все крупные хозяйственные дела еще в Чистый четверг.

Под запретом находятся любые шумные развлечения, праздники и веселье. В старину в этот день не разрешалось работать в поле, шить, вязать или заниматься кузнечным делом. Единственным исключением считалось приготовление хлеба или пасхальной выпечки, которой приписывали особые целительные свойства. Основная задача этого дня — прожить его в тишине и духовном покое, подготовив сердце к радости Воскресения.