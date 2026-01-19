Самый выгодный отдых для пар в феврале: Вологодская область возглавила рейтинг

По данным аналитиков, трехдневный отпуск для пары в этом регионе обойдется в сумму от 21 тысячи рублей, включая дорогу. При этом непосредственно проживание в отеле на эти даты начинается от шести тысяч рублей за номер. Эксперты сервиса советуют обратить внимание на Вологодчину как на перспективное направление для гастрономического туризма, поскольку область славится своими традиционными русскими и северными кухнями.

Вторую строчку рейтинга заняла Псковская область. Полная стоимость отдыха для двоих там оценивается в 28 тысяч рублей, из которых около шести тысяч составят расходы на трехсуточное размещение в гостинице.

Как сообщил заместитель директора по развитию авиарынка сервиса «Туту» Артем Кузьмин, на третьем месте оказалась Нижегородская область. По его словам, пара сможет отдохнуть там за 29 тысяч рублей, остановившись на три дня в отеле или апартаментах, а авиабилеты туда-обратно на двоих обойдутся от 13 тысяч рублей. Таким образом, внутренний туризм в конце зимы может стать не только романтичным, но и весьма экономичным выбором для россиян.