Самый высокий отель Европы сменил вывеску: на Эльбрусе заработал Cosmos Elbrus Leaprus Camp

На южном склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии стартовал сезон 2026 года, а вместе с ним открылся обновленный высокогорный эко-отель. Бывший приют для альпинистов LeapRus, построенный еще в 2013 году, теперь работает под брендом Cosmos Elbrus Leaprus Camp. Он стал 47-м объектом в портфеле федеральной сети Cosmos Hotel Group.

Локация отеля остается уникальной: 3 912 метров над уровнем моря делают его самым высокогорным средством размещения не только в стране, но и на всем европейском континенте. Чтобы добраться до лагеря, гостям нужно подняться по канатной дороге курорта «Эльбрус» до станции «Гарабаши», откуда стартует трансфер на снегоходах или ратраках.

Переход под новую франшизу стал результатом соглашения между Cosmos Hotel Group и институтом развития Кавказ.РФ, заключенного на Кавказском инвестиционном форуме. Как пояснил заместитель генерального директора института Рустам Тапаев, любые проекты, реализуемые на такой высоте, автоматически становятся рекордными для России — прежде всего по уровню технической и логистической сложности.

Отель предлагает путешественникам 34 спальных места в жилых модулях с отоплением, горячей водой, душем и панорамными окнами, из которых открывается вид на кавказские вершины. В стоимость проживания включено трехразовое питание по системе «шведский стол», трансфер от станции «Гарабаши», а также специальный альпинистский ски-пасс на подъем в день заезда и спуск в день выезда. На территории обустроены кафе-столовая, помещение для сушки снаряжения и работает wi-fi.

Опытные альпинисты советуют будущим постояльцам заранее продумать акклиматизацию. Рекомендуется приехать в Приэльбрусье за один-два дня до восхождения и провести ночь на высоте около 2 300 метров — например, в Терсколе или на Поляне Азау. Это поможет организму легче перенести резкий набор высоты и избежать неприятных симптомов.

Cosmos Elbrus Leaprus Camp функционирует исключительно в альпинистский сезон — с апреля по сентябрь. Бронирование уже запущено через официальные каналы Cosmos Hotel Group. Кроме того, отель подключен к программе лояльности Cosmos Stars, позволяющей частично оплачивать проживание накопленными баллами.