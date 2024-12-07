SANA: сирийские войска с ВКС РФ уничтожили отряды террористов в провинции Хомс

Военные правительственных войск Сирии провели при поддержке сирийско-российской авиации совместную операцию, успешно разгромив террористические отряды джихадистов на направлении Ад-Дар Аль-Кабир — Таблисе — Растан на севере провинции Хомс. Об этом передает со ссылкой на военный источник агентство SANA.

Как приводится в публикации, в рядах экстремистов после успешной атаки сирийцев и российских ВКС наблюдались массовое бегство и паника. Сгорело множество военной техники джихадистов.

«Наши вооруженные силы провели успешную операцию на направлении Ад-Дар Аль-Кабир — Таблисе — Растан на севере провинции Хомс. При поддержке сирийской и российской авиации, артиллерии и тяжелой техники были уничтожены десятки террористов… и большое количество их техники и вооружений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что наступление повстанцев в Сирии может привести к конфликту между Турцией и Россией. Поддерживаемые Турцией бойцы, возглавляемые исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»*, начали свои действия на прошлой неделе. Они захватили города Хама, Алеппо, всю южную часть провинции Идлиб. В настоящее время повстанцы продвигаются еще южнее, стремясь овладеть районами вокруг Хомса.

Турецкие власти сообщают, что изначально планировалось ограниченное наступление, чтобы остановить атаки сирийских правительственных войск, однако оно масштабировалось, когда правительственные силы начали отступать.

* — внесена в список террористических организаций в России.