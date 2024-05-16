Санатории и отели Ялты посетило 130 тыс. путешественников за майские праздники
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За майские праздники ялтинские санатории и отели Ялты посетили 130 тыс. человек. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на главу администрации города Янину Павленко.
Уточняется, что это число составляет чуть более половины гостей полуострова.
Добавляется, что зафиксирован видим рост в 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Две трети посетителей прибыли в Ялту по мосту автотранспортом, четверть - поездом и 3% - через новые регионы.
Отмечается, что с начала года Ялта приняла уже 352 тыс. гостей, загрузка коллективных средств размещения составила более 50%.
Поясняется, что туристы, как правило, выбирали отели с развитой инфраструктурой, для семейного отдыха и санатории с лечением.