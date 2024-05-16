Санатории и отели Ялты посетило 130 тыс. путешественников за майские праздники

За майские праздники ялтинские санатории и отели Ялты посетили 130 тыс. человек. Об этом сообщает « Крым 24 » со ссылкой на главу администрации города Янину Павленко.

Уточняется, что это число составляет чуть более половины гостей полуострова.

Добавляется, что зафиксирован видим рост в 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Две трети посетителей прибыли в Ялту по мосту автотранспортом, четверть - поездом и 3% - через новые регионы.

Отмечается, что с начала года Ялта приняла уже 352 тыс. гостей, загрузка коллективных средств размещения составила более 50%.

Поясняется, что туристы, как правило, выбирали отели с развитой инфраструктурой, для семейного отдыха и санатории с лечением.