«Санаторий и повышенная пенсия». Миронов предложил для учителей зарплату в 200% от средней по региону

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов в интервью РИА Новости выступил с инициативой довести заработок учителей до уровня, вдвое превышающего среднюю зарплату по региону. Политик подчеркнул необходимость кардинального пересмотра системы оплаты труда в сфере образования.

«Нужно повышать заработную плату педагогов — как минимум до 200% от средней региональной зарплаты», — заявил Миронов.

Парламентарий также убежден, что преподавателям следует предоставить расширенный социальный пакет. В него он предлагает включить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, санаторно-курортные путевки, а также компенсацию проезда к месту отдыха за государственный счет.

«Нужна повышенная пенсия, сопоставимая с пенсионным обеспечением федеральных госслужащих», — заключил депутат.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям.