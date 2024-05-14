Санитарная авиация Подмосковья доставляет более четверти всех пациентов НИКИ детства
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Вертолеты санитарной авиации Подмосковья доставляют в отделение анестезиологии и реанимации НИКИ детства более четверти всех пациентов — детей из отдаленных округов, пациентов, которым необходима экстренная медицинская помощь и не только. Об этом в День санитарной авиации сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Санавиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженного дорожного трафика или большой удаленности больницы», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Института детства Евгений Скачек.
Отметим, что система «Ночной старт» позволяет вертолетам вылетать и в темное время суток. В состав таких бригад входят врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В общей сложности с начала 2024 года санавиация региона совершила 198 вылетов.
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