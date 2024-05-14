Санитарная авиация Подмосковья доставляет более четверти всех пациентов НИКИ детства

Вертолеты санитарной авиации Подмосковья доставляют в отделение анестезиологии и реанимации НИКИ детства более четверти всех пациентов — детей из отдаленных округов, пациентов, которым необходима экстренная медицинская помощь и не только. Об этом в День санитарной авиации сообщает Министерство здравоохранения Московской области.