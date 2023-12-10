Санкт-Петербург принял первый рейс из Тбилиси

Питерский аэропорт Пулково принял первый рейс из Тбилиси, сообщил «Коммерсант СПб» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Рейс выполнила грузинская авиакомпания Georgian Airways. Теперь авиасообщение между Северной столицей и Тбилиси будет регулярным. Рейсы будут выполнять Boeing 737.

Самолеты будут летать два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Из Пулково самолеты будут вылетать в 04:55. В грузинскую столицу он прибудет в 09:30. Таким образом, время перелета составит 4 часа 35 минут. Стоимость билета – от 16 тысяч рублей.

Из аэропорта им. Шота Руставели вылет запланирован на 00:40. Прибытие в Санкт-Петербург – в 03:25. Время полета – 3 часа 15 минут. Стоимость такого билета – почти 17 тысяч рублей.

В мае 2023 года президента России Владимир Путин подписал указ, который снимает запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Он был установлен с 2019 года. 20 мая 2023 года первый рейс из Грузии приземлился в Москве.