Санкт-Петербург вместо политики: зачем Япония отправляет студентов в Россию в тяжелые времена

В августе 15 японских студентов приедут в Санкт-Петербург для изучения русского языка. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.

Поездка реализуется в рамках образовательной программы и призвана не только дать учащимся языковую практику, но и познакомить их с российской культурой и академической средой. Все мероприятия с участием японской группы станут частью двустороннего гуманитарного взаимодействия.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, несмотря на нынешнюю тяжелую ситуацию в отношениях между Токио и Москвой, продолжение гуманитарных обменов сохраняет важное значение в среднесрочной и долгосрочной перспективе.