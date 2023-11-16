Санкт-Петербург вышел на «антирекорд» по количеству солнечных дней в ноябре

Александр Колесов, являясь главным синоптиком города, опубликовал соответствующую информацию у себя на странице в социальных сетях. Его слова приводит сайт aif.ru .

Стало известно, что за последние пятнадцать дней в Санкт-Петербурге солнце показывалось только два раза и всего на 42 минуты. По мнению эксперта, это уже можно считать рекордом «для первой половины ноября», поскольку подобного не случалось ни разу за последние шестьдесят лет.

Синоптик даже привел в пример данные из прошлого за аналогичный период. И, судя по ним, солнце выходило так же мало, однако, во всех случаях оно светило один час или немного больше.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ночь с пятницы на субботу к нашей планете приблизится метеорный поток Леониды. Но пасмурная погода помешает жителям Санкт-Петербурга увидеть данное явление.