Санкции против РФ привели к нашествию постельных клопов в Париже

Это не шутка и не розыгрыш, а самый настоящий заголовок французской La Montagne. И он не голословен, судя по всему.

Как уверяет издание, из-за санкций во Францию из России прекратились поставки важнейшего компонента для ядохимикатов, что с успехом ранее применялись против клопов.

Отмечается, что российский компонент попробовали заменить на на другой, но он оказался совершенно неэффективным. Дальнейшие попуытки поэксперементировать с химикатами ни к чему не привели: все они бессильны в борьбе с паразитами.

«Санкции против России привели к нашествию постельных клопов в Париже», - бьет тревогу издание.

Фото: [ соцсети ]

Журналисты констатировали, что парижане смели буквально все средства по борьбе с клопами с прилавков магазинов.