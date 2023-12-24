Санта-Клаус из США пролетел над Россией

Санта-Клаус в ходе рождественского путешествия с целью доставки подарков пролетел над территорией нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования американской и канадской ПВО.

Отмечается, что программа отслеживания полета западного новогоднего волшебника реализуется уже почти 70 лет. Так, она оповещает публику о маршруте Санты, который на оленьей упряжке покидает Северный полюс.

Добавляется, что полет Санта-Клауса прошел над двумя селами в Чукотском районе, после этого уже над Анадырем, Магаданом и Камчаткой.