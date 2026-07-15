Сантехник за чужой счет: депутат сказал, за какую поломку вы не должны платить ни копейки

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с RT разъяснил, когда за вызов сантехника или газовщика платит управляющая компания, а когда — сам жилец.

По его словам, все зависит от того, кому принадлежит неисправное оборудование. Если речь идет об общедомовом имуществе — стояках холодной и горячей воды, ответвлениях от них до первого отключающего устройства и самом этом устройстве, а также стояках канализации и ответвлениях до первого стыкового соединения, — ремонт обязана проводить управляющая организация без дополнительной платы.

Иными словами, устранение течи стояка, починка первого запорного крана или ликвидация засора в общедомовой канализации жильцу ничего не стоят. С газом правила жестче: общим имуществом считается газопровод до запорного крана на ответвлении в квартиру включительно, а все, что после этого крана, — плита, колонка, котел и квартирный счетчик — относится к внутриквартирному оборудованию и ремонтируется за счет собственника.