«Сапер ошибается один раз»: погиб боец СВО, который смог за полчаса обезвредить американский снаряд

В батальоне БАРС-13 «Русский мир» служат только добровольцы. Эти ребята обычно имеют боевой опыт за плечами и отправляются на фронт во всеоружии. Среди таких зрелых бойцов был и Чечен — сапер, которому не могут найти замену.

Сослуживец Чечена Ярослав Манцевич отмечает, что тот всегда был бодрым и веселым. Мужчине было уже больше 55 лет, но он приносил много пользы. Например, разминировал населенные пункты.

«Сапер ошибается один раз в жизни, вот и Чечен совершил ошибку. К сожалению, теперь его нет с нами. Но его помнят многие, например, потому, что он в команде с другими ребятами обезвредил вражеский «Хаймарс». Украинцы запустили несколько снарядов под Кременной», — вспоминает Манцевич в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В тот день погибли 20 парней из «Ахмада», и именно по ним был удар из пяти «Хаймерсов», один из которых не взорвался. Командование узнало про застрявшую ракету, продолжает Ярослав. Генерал звонил и вызывал командиров других дивизий, чтобы те помогли. Но бойцы БАРСа-13 без приглашения взялись за дело.

«Они разминировали втихаря: то есть увидели, что не разорвалось и сделали, как надо. Генерал, конечно, удивился, что саперы сработали дерзко, быстро, без каких-либо дополнительных согласований. Взрыв был направлен в землю. Там ракету и оставили. На работу ушло полчаса», — рассказывает про подвиг Чечена сослуживец.

По словам Манцевича, про личную жизнь сапера товарищи по оружию знают мало: бойцы стараются не обсуждать эти моменты, чтобы сильно не привязываться друг к другу. Но, по словам бойцов, Чечена им действительно не хватает: «Пусть и говорят, что нет незаменимых людей, но это не про него».

Ранее мы рассказывали, как десантник втайне от родных отправился на спецоперацию.