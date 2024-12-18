Саперы проверили машину депутата Госдумы на наличие СВУ

В машине депутата Госдумы Андрея Картаполова не обнаружили самодельных взрывных устройств и других опасных предметов. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам парламентарий.

Автомобиль председателя комитета Госдумы по обороне Картаполова проверили после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва. Неизвестный связался со спецслужбами и заявил, что завербован службой безопасности Украины. По словам анонима, в машине парламентария в Ружейном переулке заложено самодельное взрывное устройство. Однако эти сведения в ходе проверки не подтвердились.

«Cпециалисты отработали, проверили. Ничего нет. Ну это понятно. Сейчас наши оппоненты будут периодически вбрасывать подобного рода информацию в надежде на то, что мы будем выражать беспокойство», — сказал Картаполов.

Напомним, утром 17 декабря в Москве взорвался автомобиль. Позже стало известно, что при взрыве погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за произошедшее.