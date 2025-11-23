Сапсерфинг и встречи со студентами: как прошла «Профэкспедиция» для каширских активистов

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Активисты Движения Первых из Каширы побывали в Российском университете спорта в рамках профориентационного проекта «Профэкспедиция». Ребята познакомились с историей вуза, посетили его ключевые объекты и увидели, как устроена жизнь будущих чемпионов.

Одним из самых ярких впечатлений стали соревнования по сапсерфингу в бассейне университета. Не менее важной частью поездки стала встреча со студентами: школьники узнали о правилах поступления, особенностях обучения и спортивной подготовке из первых уст.

Поездка помогла участникам ближе познакомиться с миром спортивных профессий и увериться в выборе будущего пути.