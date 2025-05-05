Саратовское кафе закрыли после массового отравления грузинской едой

Кафе в Саратове накормило посетителей некачественной едой, что привело к госпитализации десяти человек. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный ГУФССП, точку общепита временно закрыли.

Специалисты Роспотребнадзора проверили кафе в Саратове на проспекте Столыпина. Определили, что имели место нарушения санитарно-эпидемиологического характера. В частности, ряд сотрудников не проходил медосмотр, продукты хранили неправильно. Также нашли антитела к бактерии сальмонелла у некоторых работников.

В результате суд принял решение закрыть кафе до устранения им нарушений. Ограничения на деятельность наложили на срок 60 суток.

Напомним, в кафе грузинской кухни в Саратове отравились десять человек. Всех госпитализировали с острой кишечной инфекцией, в том числе сальмонеллезом.

Ранее сообщалось, что работу «Столовой № 1» в Москве приостановили из-за нарушений СанПиНа.