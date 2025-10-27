«Сатанист» всплыл в деле о похищении футболиста «Зенита» и зятя депутата Госдумы

Четверо задержанных исполнителей на допросе показали, что заказчик с мрачным ником в мессенджере убедил их в необходимости «наказать плохих людей» — в их число, помимо футболиста, также попал Сергей, зять депутата Госдумы Андрея Макарова.

Один из фигурантов дела — бодибилдер и тяжелоатлет-любитель, который осенью должен был быть призван в армию. Его мать в комментарии RT подтвердила, что сын сам сообщил ей о случившемся по телефону со словами: «Мам, не злись, я похитил человека». По ее словам, молодой человек последние два года жил отдельно, работал в охране жилого комплекса и не испытывал финансовых трудностей.

Женщина также отметила, что среди задержанных фигурирует «мутный» человек по имени Степан, с которым ее сын прекратил общение около года назад, и как они вновь оказались в одной компании — неизвестно.

Ранее один из подозреваемых уже дал показания, в которых назвал мотивы преступления, инициированного анонимным заказчиком из интернета.

*«Международное движение сатанизма» по решению Верховного суда признано экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ