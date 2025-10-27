Задержанные по делу о похищении Мостового дали первые показания

Стали известны шокирующие подробности и мотивы подозреваемых в громком покушении на похищение полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. Следствие получило первые признательные показания от задержанных, которыми оказались трое курсантов Морской академии. Свои действия они объяснили финансовыми трудностями и влиянием таинственного куратора.

На допросе один из молодых людей откровенно рассказал о причинах, толкнувших его на преступление, сославшись на тяжелую ситуацию в семье.

«Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция… Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу. После этого мы начали с ним работать. Слава Сатанист. Я не знаю, кто это. Голоса ни разу не слышал, общались через мессенджер "Телеграм"», — приводит слова задержанного «РЕН ТВ».

Второй фигурант раскрыл детали преступного плана, подтвердив, что целью было банальное вымогательство. Его показания проясняют схему, которую разработал анонимный «Сатанист».

«Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в "Телеграм"», — признался второй задержанный.

Таким образом, версия о том, что студенты действовали по заказу из мессенджера от лица с ником Слава Сатанист, находит прямое подтверждение в их же показаниях.

Ранее сообщалось, что напавшие на футболиста «Зенита» Мостового похитили зятя депутата ГД Макарова.