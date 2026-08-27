Сатурация и D-димер: кому в 2026 году доступна углубленная проверка после коронавируса
С 1 сентября в России вводятся новые правила диспансеризации по форме № 131/у
С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в порядок проведения бесплатной диспансеризации. Поликлиники переходят на новую учетную форму № 131/у, акцентированную на раннем выявлении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Параллельно медицинские эксперты напоминают, как регулярный чек-ап помогает сохранить здоровье и сберечь до 120 тысяч рублей на ненужных анализах, пишет Царьград.
Изменения в диспансеризации с 1 сентября 2026 года
С началом осени медицинские учреждения переводят учет результатов профилактических осмотров на обновленную форму № 131/у.
Главные нововведения программы:
- Расширенная кардиодиагностика: В медкарту будут вноситься подробные данные о липидном профиле (уровне холестерина) и рисках развития ишемической болезни сердца. При наличии медицинских показаний врач направит пациента на доп-обследование сердца и сосудов.
- Онкоскрининг 40+: Для граждан старше 40 лет сохраняется стандарт с ежегодным анализом кала на скрытую кровь, ЭКГ, измерением внутриглазного давления, маммографией (для женщин раз в 2 года) и анализом на ПСА (для мужчин раз в 5 лет).
- Углубленная программа после COVID-19: Сохраняется для лиц, перенесших коронавирус (проводится от 2 месяцев до 1 года после болезни), и включает спирометрию, тест 6-минутной ходьбы, уровень D-димера и рентген легких.
- Льготные категории: Ветеранам боевых действий предоставляется право на прохождение осмотра во внеочередном порядке в любое удобное время.
Кто подлежит диспансеризации в 2026 году и порядок записи
- 18–39 лет (раз в 3 года): В 2026 году под программу подпадают рожденные в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах.
- 40 лет и старше: Проходят осмотры ежегодно. Записаться на обследование можно в поликлинике по месту прикрепления либо через портал «Госуслуги».
Экспертное мнение: Как экономить на медицине грамотно
Невролог Александр Ткачев отметил, что своевременное прохождение бесплатной диспансеризации позволяет сэкономить семейному бюджету до 120 тысяч рублей. Врач выделил две главные ошибки пациентов:
- Затягивание визита до острой боли: Приводит к запущенным стадиям болезней и дорогостоящему долгому лечению.
- Бессистемная сдача анализов «на все подряд»: Влечет бессмысленные финансовые траты и попытки «лечить» случайные отклонения в лабораториях вместо обращения к специалисту за базовым бесплатным чек-апом.