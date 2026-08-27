Сатурация и D-димер: кому в 2026 году доступна углубленная проверка после коронавируса

С началом осени медицинские учреждения переводят учет результатов профилактических осмотров на обновленную форму № 131/у.

Главные нововведения программы:

Расширенная кардиодиагностика: В медкарту будут вноситься подробные данные о липидном профиле (уровне холестерина) и рисках развития ишемической болезни сердца. При наличии медицинских показаний врач направит пациента на доп-обследование сердца и сосудов.

Онкоскрининг 40+: Для граждан старше 40 лет сохраняется стандарт с ежегодным анализом кала на скрытую кровь, ЭКГ, измерением внутриглазного давления, маммографией (для женщин раз в 2 года) и анализом на ПСА (для мужчин раз в 5 лет).

Углубленная программа после COVID-19: Сохраняется для лиц, перенесших коронавирус (проводится от 2 месяцев до 1 года после болезни), и включает спирометрию, тест 6-минутной ходьбы, уровень D-димера и рентген легких.