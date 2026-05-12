Саудовская Аравия открыла для себя русскую зиму: поток туристов с Ближнего Востока в Россию подскочил почти на треть

В первом квартале 2026 года Россия зафиксировала неожиданный туристический прорыв. Несмотря на мартовский спад, вызванный ближневосточным кризисом, январь и февраль оказались настолько успешными, что совокупный въездной поток вырос на 28,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 293,2 тысячи поездок. Такие цифры приводит Ассоциация туроператоров России.

Главным драйвером роста, по данным АТОР, стали граждане Саудовской Аравии. Интерес к России у них проснулся сразу после декабрьского объявления о скором введении безвизового режима. Как рассказали в компании «Интурист», вслед за этой новостью у туроператора, равно как и у других игроков рынка, случился настоящий бум заявок из королевства. Дополнительным стимулом послужил запуск прямого авиасообщения, а необычным аттракционом для гостей из пустынного региона стал обычный российский снег — многие саудиты специально ехали, чтобы увидеть зиму.

Параллельно с ближневосточным потоком в страну хлынули китайские туристы, также получившие право на безвизовый въезд. Их число заметно выросло по сравнению с 2025 годом. Основными точками притяжения для гостей из КНР остаются Дальний Восток, Москва и Санкт-Петербург.

Таким образом, даже несмотря на кризисный март, первый квартал продемонстрировал двузначный рост, а саудовское направление превратилось из экзотики в один из самых перспективных въездных рынков.