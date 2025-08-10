Сауны на колесах: пассажиры задыхаются в раскаленных автобусах

Жители Салехарда, по данным интернет-издания «Ямал-Медиа», столкнулись с невыносимыми условиями в общественном транспорте. В городских автобусах температура достигает +34 градусов, что подтверждают фотографии термометров, опубликованные в местных пабликах.

По словам северян, нет ни одного открывающегося окна, не говоря уже о кондиционерах. Автобусы стали называть передвижными саунами.

Проблема обострилась с наступлением летнего сезона. Герметичные салоны новых автобусов, рассчитанные на суровые зимние условия, превратились в ловушки для тепла. Особенно тяжело приходится пожилым людям и пассажирам с хроническими заболеваниями, для которых такие перегрузки могут быть опасны для здоровья.

Местные жители активно обсуждают проблему в соцсетях, предлагая временные решения: от установки вентиляторов до организации проветривания на конечных остановках.

Ранее Shot сообщал, что россиянку удерживали в подвале аэропорта Сеула после отказа во въезде в Южную Корею.