Туристку из РФ удерживали в подвале аэропорта Сеула после отказа во въезде в Южную Корею

Жительница Москвы отправилась в отпуск в Южную Корею, но вместо долгожданного отдыха ее ждало настоящее испытание, сообщил SHOT.

Девушка летела в Корею с пересадкой в Китае и имела на руках все необходимые документы для посещения государства — действующее разрешение на въезд, бронь отеля, обратные билеты и даже расписанный маршрут. Однако на границе ее остановили и отвели на допрос.

Девушка рассказала, что вопросы, которые ей задавали, поражали своей абсурдностью. Ее просили назвать номер корейского автобуса, на котором она планировала ехать, и рассказать, чем будет завтракать на следующий день.

Кроме того, у москвички забрали все документы, не отдали багаж, изъяли телефон для изучения содержимого, а вместо стаканчика для воды, который она попросила из-за жажды, вручили бумажный пакет.

После допроса Татьяне выдали документ об отказе во въезде без объяснения причин и поместили в подвал аэропорта Сеула. Там, по ее словам, находилось еще девять таких же «счастливчиков» из разных стран. Спать им приходилось на стульях, условия были крайне тяжелыми. В итоге россиянке пришлось самой покупать билеты на обратный рейс с пересадками, чтобы вернуться в Москву.

