Савичева обрадовалась возвращению Губина на сцену

Исполнителю хита «Мальчик-бродяга» в следующем году исполнится пятьдесят лет. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Наверняка многие фанаты, узнав новость о возвращении своего кумира, сильно обрадовались. Положительные эмоции разделяет и российская певица, Юлия Савичева.

Напомним, что исполнитель ушел со сцены еще в 2010-х. Все это объяснялось серьезными проблемами со здоровьем. Врачи диагностировали у него левостороннюю прозопалгию лица. Человек, страдающий от этой болезни, испытывает постоянные лицевые боли. Конечно, с подобным недугом трудно вести музыкальную карьеру.

Однако, в честь своего юбилея, исполнитель все же планирует вернуться на эстраду и даже дать большой сольный концерт. Юлия Савичева выразила некую надежду на то, что у них получится музыкальный дуэт.