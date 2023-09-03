Савин рассказал о формальных отношениях Пугачевой с ее мужем

Сергей Савин, композитор, актер и певец, рассказал о том, что еще до побега Пугачевой из России на фоне СВО, он приезжал в гости к звездной паре. Об этом сообщает сайт aif.ru .

По словам Савина, он поразился, когда услышал их обсуждения об очередных пиар-акциях. Известно, что тогда Алла Борисовна переживала, что публика начала терять к ней интерес. Именно поэтому она усиленно думала о том, как бы привлечь к себе внимание.

Помимо этого, Галкин* и Пугачева обращались к друг другу будто на «вы». Муж звал ее Аллой Борисовной, а Примадонна, в свою очередь, называла мужа просто Максимом*. Хотя на людях от них часто можно было услышать милые прозвища. И тогда, после одного дня пребывания с этой парой, Савин решил для себя, что их «роман» является просто проектом.

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента