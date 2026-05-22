Сажали с родителями, ухаживали школьники: жители поселка под Ростовом собрали 600 подписей против вырубки соснового бора

В поселке Рассвет Аксайского района разгорелся конфликт вокруг соснового бора. Как рассказала корреспонденту donnews.ru местная активистка Людмила, жители случайно узнали о планируемой вырубке 128 деревьев из новости на сайте администрации Рассветовского сельского поселения 15 мая. По ее словам, глава администрации Александр Мацко ни с кем не советовался, не собирал собрания и не оповестил депутатов.

Активистка подчеркнула, что бор — единственная зеленая зона в поселке, где можно отдохнуть на природе, всё остальное уже вырубили. Жители опасаются, что вырубка не ограничится заявленными 128 деревьями, но даже это количество считают слишком большим. Некоторые деревья Людмила сажала вместе с родителями еще сорок лет назад. Официально превратить бор в зону отдыха жители пытались еще в 2016 году, а до этого за ним ухаживали школьники и местные жители. Сейчас рассветовцы уже собрали более 600 подписей против уничтожения бора.

В администрации Рассвета вырубку называют «мифом» и утверждают, что это лишь слухи и домыслы. Однако подтверждают, что в апреле специалисты местной власти совместно с сотрудниками компании «Лесное дело» действительно провели обследование. На деревьях обнаружили отслоение коры и следы усыхания, из-за чего, по мнению экспертов, при сильном ветре они могут упасть. Всего в бору насчитывается 1701 дерево, из которых 128 признаны аварийно опасными: 81 сосна, 12 ясеней, 4 шелковицы и 30 робиний лжеакаций. Пересадка, согласно заключению специалистов, невозможна.

Тем не менее вырубку не будут проводить в ближайшее время. Администрации предстоит согласовать ее с региональным министерством природных ресурсов и губернатором Юрием Слюсарем, поскольку высота деревьев превышает 1,8 метра — именно после инцидента в Новочеркасске в октябре 2025 года, где вырубили 30 краснокнижных сосен, глава региона запретил спиливать деревья выше этой отметки без его письменного разрешения.