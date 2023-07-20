Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

С 18 июля Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по «Ипотеке на новостройку» с 15% до 10%.

С 18 июля Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по «Ипотеке на новостройку» с 15% до 10%.

Кроме того, до того же уровня будет снижен и первоначальный взнос при оформлении ипотечного займа на покупку вторичного жилья, а также жилья в новостройке без подтверждения занятости и дохода.

Воспользоваться предложением смогут все клиенты Сбера, в том числе работающие на условиях самозанятости.

Валерий Свиридов, и. о. управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Мы отмечаем высокий спрос на ипотечные кредиты у жителей северного Подмосковья. За первое полугодие улучшить свои жилищные условия смогли около 10 тысяч семей. Мы выдали ипотечных кредитов на сумму более 42 млрд рублей. Уверен, снижение суммы первоначального взноса позволит ещё большему числу наших клиентов успешно решить жилищный вопрос».

Подать заявку на ипотеку можно онлайн на сайте