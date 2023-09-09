Сбербанк собрался вдвое увеличить срок действия карт «Мир»

Теперь эти электронные карты будут действовать на протяжении десяти лет.

До сих пор срок их действия составлял всего 5 лет. Новые правила позволят сохранить клиентам банка свое время. Им не придется лишний раз обращаться в финансовое учреждение для перевыпуска карты. Это правило будет действовать как для дебетовых карт, так и для кредитных.

«Клиентам теперь не надо каждые пять лет менять карту на новую», - заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Его слова привели РИА Новости. К выпуску новых дебетовых карт приступили уже 1 сентября. Кредитные карты нового стандарта начнут выпускать с 1 октября.