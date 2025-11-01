«Сбежал из колонии-поселения»: в Приморье разыскивают китайца, осужденного за незаконное пересечение границы
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Гражданин Китая сбежал из колонии-поселения №37 в Дзержинском Октябрьского района Приморского края, сообщил ТАСС.
Иностранный гражданин отбывал наказание в виде 1,5 лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы России.
По данным правоохранительных органов, рост беглеца — 170-175 сантиметров, он среднего телосложения, у него коротко стриженные темные волосы и карие глаза.
На момент побега на нем была темная одежда: черный пуховик с капюшоном, темные штаны и зеленые ботинки с красной эмблемой Китая.
В операции по поиску сбежавшего задействованы все специальные подразделения — розыскные группы, отдел специального назначения, а также оперативные сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД).
Колонии-поселения относятся к учреждениям с облегченными условиями содержания. Осужденные содержатся без вооруженной охраны, но под постоянным надзором администрации.
Они имеют право свободно перемещаться по территории учреждения без конвоирования и могут покидать ее с официального разрешения администрации.
