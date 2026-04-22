Сбежал после показаний: в Кузбассе заочно арестован главврач одной из главных больниц

Центральный районный суд Кемерова заочно отправил под стражу бывшего главного врача Кемеровской областной клинической больницы имени С.В. Беляева, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» . Мужчина покинул Россию и сейчас находится за пределами страны. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

По данным следствия, с октября 2018 по апрель 2024 года фигурант заключил с коммерческой организацией контракт на долгосрочную аренду дорогостоящего медицинского оборудования. Речь идет о сделке, условия которой, как полагают следователи, были заведомо невыгодны для больницы.

В период с мая 2022 по апрель 2025 года со счетов медицинского учреждения в пользу компании-арендодателя перечислили около 47 млн рублей. Следствие считает, что эти деньги были переведены необоснованно, а сам контракт содержал признаки превышения должностных полномочий.

Ключевой момент в этом деле — побег фигуранта за рубеж. Как установили оперативники, бывший главврач покинул Россию после того, как был задержан экс-министр здравоохранения Кузбасса. Тот, по данным следствия, дал показания по обстоятельствам спорной сделки. Узнав о повороте событий, руководитель больницы решил не дожидаться вопросов от правоохранителей.

16 апреля 2026 года мужчине заочно предъявили обвинение по статье 286 Уголовного кодекса РФ — превышение должностных полномочий. Суд, рассмотрев ходатайство следователя, постановил заключить бывшего главврача под стражу сроком на два месяца. Мера пресечения начнет действовать с момента его фактического задержания — если и когда он окажется на территории России или будет экстрадирован.

На момент публикации решение суда не вступило в законную силу. У защиты есть время на обжалование.

