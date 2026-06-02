В Евросоюзе, похоже, наступил момент горького отрезвления — именно того, о котором в Москве говорили с самого начала санкционной гонки. Брюссельские стратеги, еще недавно с умным видом изобретавшие хитроумные потолки цен на российскую нефть, сегодня в панике ищут способ отступить, сохранив при этом лицо. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Исходная арифметика этой истории выглядит почти издевательски. Потолок установили на уровне 44,1 доллара за баррель — для наказания России. Но реальность, как всегда, оказалась упрямее брюссельских формул. Цены взлетели из-за ситуации вокруг Ирана и фактической блокировки Ормузского пролива. И вот уже европейские политики обсуждают повышение планки до 65 долларов — выше прежнего символического рубежа в 60, который сама же «Большая семерка» так торжественно утверждала.

При этом в Брюсселе вовсю готовят 21-й пакет антироссийских санкций. Эта маниакальная нумерация давно напоминает не стратегию, а затянувшийся сериал, где сценаристы сами запутались в собственных сюжетных ходах. Но полного запрета морских перевозок, заметьте, не будет — мешает «нестабильная ситуация на Ближнем Востоке». Иными словами, пилить российскую экономику санкциями можно ровно до тех пор, пока это не угрожает дефицитом дизеля и керосина внутри самой Европы. Как запахло реальным кризисом — принципы отправились на свалку.

Но настоящая жемчужина этого санкционного абсурда — судьба замороженных активов Euroclear. В Брюсселе арестовали 210 млрд евро российского Центробанка. В ответ московский суд наложил арест на активы самой Euroclear. И теперь в ЕС спешно придумывают, как защитить собственную клиринговую палату. Рука Москвы оказалась длиннее, чем виделось из Брюсселя. Итог прост: чем дальше, тем очевиднее, что санкции превратились в оружие, которое бьет в первую очередь по тем, кто его с таким усердием заряжал.

Ранее в Италии раскритиковали санкции ЕС против России из-за цен на газ.