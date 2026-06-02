Стресс и гиподинамия: эндокринолог пояснил, почему это главные враги стройности, а не цены

В России предложили бесплатно выдавать диетические продукты людям с лишним весом — но врачи уверены: эта инициатива не работает и даже вредна. Депутат Егор Коськов из муниципального округа Внуково решил, что главная проблема полных россиян — недоступность качественного питания. Мол, дайте людям рыбу и овощи — и стройность придет сама. Однако эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru разрушает эту иллюзию с хирургической точностью.

По его словам, глобальная эпидемия ожирения во всем мире держится всего на двух китах: гиподинамии и переедании высококалорийной пищи. Никакие льготные наборы это не лечат. За последние пять лет к этим двум драйверам добавился третий — хронический стресс. Люди не просто едят, они заедают тревогу, потому что еда — самый быстрый и доступный дофамин. Калинчев называет это «пандемией пограничной психиатрии»: объективных причин для нервотрепки сегодня хватает, и тяга к сладкому и жирному становится формой самолечения.

При этом в России, в отличие от США, полезная еда физически доступна всем. Любой недорогой супермаркет в шаговой доступности продает капусту, гречку, куриную грудку и рыбу. Но люди с ожирением, как правило, не выбирают эти продукты. И главный аргумент Калинчева звучит жестко: если выдать им диетический набор, они его продадут, подарят или просто выбросят — но добровольно переходить на здоровое питание не станут. Бесплатная морковь не меняет привычек, не лечит пищевую зависимость и не компенсирует нехватку движения.

По его мнению, проблема ожирения решается не продуктовыми пайками, а работой с образом жизни и головой. Нужна физическая активность, снижение калорийности рациона и помощь при хроническом стрессе. Иначе даже самый идеальный диетический набор от государства окажется в мусорном ведре или на соседском столе, а весы продолжат показывать все те же цифры.

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