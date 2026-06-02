Море кипит: рекордный заход голубых тунцов зафиксировали в Приморье

В конце мая во Владивостоке случилось то, чего старожилы не припомнят никогда: в Уссурийский залив массово зашли гигантские голубые тунцы под два центнера весом и длиной до двух с лишним метров. Рыбаки и очевидцы снимали на видео, как море буквально кипит от косяков, как рвутся снасти, а чудовищных размеров рыбу затаскивают на катера лебедками. Обычный график у этих хищников — конец июля, август. А тут май, почти лето, и такие монстры, которых в этих водах никогда раньше в это время не видели. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Ученые из Федерации рыболовного спорта связывают сдвиг с главной мировой тревогой — глобальным потеплением. Вода греется, течения меняются, кормовая база лакедра и скумбрия — уходит на север. Голубые тунцы, естественно, плывут следом. Аномалия, в общем, уже не аномалия, а новая реальность.

Но самое неприятное даже не в тунцах. Эксперты бьют тревогу: вслед за косяками в залив Петра Великого могут зайти крупные опасные хищники. В том числе белые акулы. Для экосистемы это серьезный звонок — перестраивается вся пищевая цепочка. Для людей, отдыхающих и рыбаков, — прямой сигнал быть осторожнее. Рыбалка теперь может стать куда более экстремальным занятием, чем раньше. Так что пока одни восторженно постят видео с двухсоткилограммовыми красавцами на лебедке, другие всматриваются в воду в поисках плавников. Перемены приходят — и они крупные, буквально.

Ранее в Рыбном союзе раскрыли, почему экспорт рыбы неизбежен.