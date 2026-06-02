Программа «Земский тренер»: в селах Нижегородской области им дадут по миллиону рублей

В Нижегородской области запустили программу «Земский тренер»: специалисты, готовые работать в небольших населенных пунктах, получат из федерального бюджета по миллиону рублей. Деньги можно потратить на любые цели — хоть на первоначальный взнос за жилье, хоть на новое оборудование для секции, хоть просто как подъемные. Условие одно: отработать в организации не меньше пяти лет. Сорвешься раньше — придется возвращать сумму пропорционально недоработанному времени. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Губернатор Глеб Никитин объяснил логику просто: президент ставит задачу сделать спорт доступным, а это не только про современные площадки и залы, но и про людей, которые будут с детьми заниматься. В областном центре с кадрами еще терпимо, а вот в малых городах и селах — реальный дефицит. Программа как раз призвана закрыть эту дыру. Причем возрастных рамок нет: хоть опытный наставник, хоть вчерашний выпускник училища — все могут претендовать. Для молодежи это, по сути, стартовый капитал и гарантированное место, где твои знания действительно нужны.

В министерстве спорта региона уже утвердили перечень вакансий на 2026 год — всего 44 квоты. Требуется и тренеры-преподаватели, и инструкторы по спорту. Подать документы нужно до 19 июня. Дальше — конкурс. Баллы начисляют за красный диплом, стаж от пяти лет, дополнительное профобразование, награды и спортивные звания. Кто наберет больше, тот и получает заветный миллион. После заключения трудового договора деньги падают на счет — и можно переезжать, обустраиваться и полностью концентрироваться на работе, не отвлекаясь на мысль «как бы свести концы с концами».

Никитин резюмирует оптимистично: есть шанс растить новых чемпионов даже в самых отдаленных точках региона. Министр демографии Игорь Пантюхин добавляет, что отсутствие возрастных ограничений — ключевая фишка программы. А для тех, кто хочет попробовать, все уже разжевано на сайте областного Минспорта в разделе «Земский тренер». В целом история напоминает удачную версию «Земского учителя» или «Земского доктора», только для спорта. И на фоне федеральной госпрограммы «Спорт России» (с ГТО, массовыми мероприятиями, адаптивным спортом для ветеранов СВО) выглядит логичным и нужным шагом. Вопрос только в том, найдутся ли 44 смельчака, готовых уехать в глубинку и не передумать за пять лет.

В конце прошлого года программа «Земский тренер» стартовала в Рязанской области.