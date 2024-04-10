Сбежавшая Алла Пугачева намерена вернуться в Россию летом

Исполнительница Алла Пугачева может вернуться в Россию в 2024 году. KP.RU в окружении певицы рассказали, что примадонна приедет летом, хоть и ненадолго. Журналисты связывают это с вопросами по недвижимости: в России у звезды хватает квартир и домов, но все пустует.

Дача в Истре, особняк в деревне Грязь, квартира на Тверской-Ямской, жилье в Филипповском переулке: это лишь малая часть недвижимости в РФ, которая числится за Пугачевой, ее супругом или ближайшими родственниками. Часть из этого приносит пассивный доход, но большинство помещений пустуют. Даже роскошный замок находится на умной системе: свет горит лишь для того, чтобы отпугнуть злоумышленников. На территории есть охранники, получающие до 150 тысяч рублей в месяц. Также 70 тысяч рублей уходит на садовника.

Четырехкомнатные апартаменты на Тверской-Ямской сейчас пытаются сдать за 350 тысяч рублей в месяц. Это жилище, наполненное антиквариатом и камином, со всеми удобствами. Полагают, что певица могла бы выручить за аренду больше. Остальная недвижимость вообще не активна. Дачу в Истре пытаются продать еще с 2023 года за 225 млн рублей.

Впрочем, в окружении артистки отметили, что Алла Пугачева может заскочить в Россию как раз для решения разных вопросов с имуществом.

«Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать свое хозяйство. Встречать ее будет водитель, который отвезет певицу на ночевку в замок», — рассказали «КП» в окружении певицы.

Дача в Истре ранее была занята внуком Пугачевой, Никитой Пресняковым. Однако он, как и дива, переехал за границу. Уже больше двух лет он живет с супругой в США.

Ранее сообщалось, что Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом к ее 75-летию.