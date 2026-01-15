Сбежавшая из Ингушетии Манькиева заявила о своей безопасности после московского задержания

Девушка, задержанная в Москве после побега из родной республики, впервые публично прокомментировала ситуацию. Как сообщила журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», Айна Манькиева выразила благодарность всем, кто поддерживал ее, и заверила, что находится в безопасности.

«Спасибо всем, кто переживал, звонил, писал. Особую благодарность хотелось бы выразить Ксении Собчак. Хочу сказать, что я нахожусь в безопасности и что со мной все в порядке», — процитировала девушку Собчак.

Напомним, о задержании Манькиевой стало известно 15 января. По информации правозащитников, существовали опасения, что ее планируют выдать оперативникам из Ингушетии. Известно, что девушка выросла в многодетной малообеспеченной семье и с детства подвергалась жестокому обращению, включая побои. После одного из инцидентов ей потребовалось восемь месяцев на восстановление, что в итоге и стало причиной ее побега в апреле 2025 года.

По последним данным, после задержания ее отпустили из московского отдела полиции. Сейчас дальнейшая судьба Манькиевой и возможные меры защиты остаются в центре внимания общественности и правозащитных организаций.